"قضية نيجريرا" اتهام رئيسا برشلونة السابقين بالرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أفادت أنباء، صباح اليوم الخميس، تورط نادي برشلونة في قضية رشوة أطلق عليها إعلاميا "نيجريرا"، إذ أكد القاضي خواكين، رئيس محكمة التحقيق في برشلونة أن المدفوعات لنيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا، تعد جريمة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه تم اتهام رئيسا برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل بالتورط مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا ودفع أموال له.

بلغت القيمة المدفوعة إلى خوسيه ماريا من نادي برشلونة نحو 7.5 مليون يورو، وينص القانون على أن حصول الموظف مقابل أداء واجباته العامة يعد جريمة رشوة.

أثبت التحقيق أن إنريكيز نيجريرا وابنه استقبلا أموال محولة من برشلونة، وبعد إقالته في منتصف 2018، أرسل خطاباً يهدد فيه رئيس برشلونة السابق لاستمرار دفع الأموال، وإن لم يحدث سيكشف عن سلسلة من الحقائق التي يمكن أن تحلق ضررًا بالنادي.