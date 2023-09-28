هل تكون مباراة الزمالك وأرتا سولار الأخيرة لـ أوسوريو؟.. 3 بدائل في الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بعد غدا الأحد في مباراة مصيرية بإياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الفريق الأبيض، للفوز خلال المباراة أمام بطل جيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هذه المباراة ستحدد بشكل كبير، مستقبل المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو رفقة الفريق الأبيض، ظل سوء سوء النتائج والبداية الضعيفة للزمالك هذا الموسم.

أوضح المصدر، أن هناك اتجاه لرحيل المدير الفني الكولومبي، حل الخروج المبكر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في ظل عدم ارتباط الفريق الأبيض بعد ذلك سوى ببطولة الدوري وكأس مصر مع عدم المشاركة في بطولة السوبر.

أضاف المصدر: هناك العديد من البدائل سوف يتجه لها مسئولي الزمالك حال الإطاحة بالمدير الفني الكولومبي، أقربها الاتجاه للمدرب المحلي.

أكمل المصدر: الأقرب حتى الآن هو التعاقد مع طارق مصطفى وهو أحد أبناء النادي والاعتماد عليه لاستكمال الموسم، وهناك رأي أخر بالتعاقد مع حسام حسن المدير الفني السابق للفريق نظرا لخبرته الكبيرة في ظل خطورة المرحلة المقبلة.

أتم المصدر: هناك اتجاه أخر، وهو التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، يقود الفريق، ولكن مع تولي مجلس جديد إدارة النادي بعد انتهاء الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20، واستمرار خلال الفترة الحالية الجهاز المعاون.