فانتازي.. أفضل 11 لاعب للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختار كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعب يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم اختيار جارود بوين لاعب وست هام في تشكيل 3-5-2 قبل المباراة على أرضه ضد شيفيلد يونايتد، حيث سجل نجم وست هام يونايتد هدفه الرابع هذا الموسم ضد ليفربول بالجولة الماضية ويبتعد بخمس نقاط فقط عن صدارة ترتيب أكثر لاعب خط الوسط تحقيقا للنقاط برصيد 39 نقطة.

وجاء اختيار الكشافة لأفضل 11 لاعب للجولة السابعة، كالآتي:

ألفونس آريولا (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

يحتل آريولا المركز الثاني بين حراس المرمى برصيد 26 نقطة، حيث يمكنه تحقيق المزيد من النقاط ضد فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل هدف واحد فقط في آخر مباراتين له.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الظهير الأيمن لنيوكاسل بحظوظ كبيرة في الأسبوع السابع، تحديدا عند استقبال فريق بيرنلي على أرضه، وسجل تريبير أعلى عدد نقاط هذا الموسم برصيد 18 نقطة في الأسبوع السادس من الدوري، حيث قدم ثلاث تمريرات حاسمة وخرج بشباك نظيفة.

بن وايت (أرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ساعد الظهير الأيمن أرسنال في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر مباراتين له خارج أرضه في جميع المسابقات، ويزور وايت فريق بورنموث الذي سجل هدفًا واحدًا فقط في مبارياته الثلاث على أرضه هذا الموسم.

عيسى كابوري (لوتون تاون) 4 مليون جنيه إسترليني

يوفر ظهير فريق لوتون ميزانية ممتازة بالنسبة لمبارياته ضد إيفرتون وبيرنلي بالجولة السابعة، حيث قدم كابوري تمريرة حاسمة ضد ولفرهامبتون في الأسبوع السادس وصنع ثلاث فرص، مما وضعه في المركز الثاني بين جميع المدافعين في فانتازي بهذه الجولة.

محمد صلاح (ليفربول) 12.5 مليون جنيه إسترليني

يزور نجم ليفربول توتنهام بعد تقديمه مستويات رائعة منذ بداية الموسم، وشارك بالأهداف في كل مبارياته الست الأولى، ويمكن لصلاح أن يواصل مسيرته الممتازة أمام توتنهام الذي استقبل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.2 مليون جنيه إسترليني

لقد أدى تغيير مركز الكوري الجنوبي للمهاجم الصريح إلى إنفجار نقاطه في فانتازي 2023/24، حيث سجل سون جميع أهدافه الخمسة هذا الموسم في آخر ثلاث مباريات وحقق 36 نقطة.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

يمكن أن يكون تأثير النرويجي في هجوم أرسنال أكثر أهمية ضد بورنموث إذا فشل بوكايو ساكا (8.7 مليون جنيه إسترليني) في التعافي من الإصابة، خارج أرضه كان أوديجارد ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في فانتازي الموسم الماضي، بمتوسط 6.4 نقطة في الموسم.

جارود بوين (وست هام) 7.1 مليون جنيه إسترليني

تسديدات بوين الـ16، و12 داخل منطقة الجزاء، وصناعة خمس فرص وثماني تسديدات على المرمى، كلها أرقام رائدة لفريق وست هام.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يستضيف جناح نيوكاسل بيرنلي على خلفية تسجيل هدفين في آخر أربع مباريات، وصناعة هدفين في ست مباريات، وتحقيق 32 نقطة.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.1 مليون جنيه إسترليني

سيكون النرويجي جاهز تمامًا لزيارة مانشستر سيتي إلى ولفرهامبتون بعد حصوله على راحة في مباراة كأس كاراباو ضد نيوكاسل، حيث سجل هالاند ثلاثية وجمع 17 نقطة في لقاءه الأخير أمام ولفرهامبتون.

كارلتون موريس (لوتون تاون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

شارك المهاجم في جميع أهداف لوتون الثلاثة هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا، وبلغ متوسط موريس 5.2 نقطة في المباراة الواحدة، مما وضعه في المركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين شراءا للجولة السابعة.