شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كمال الأجسام لليوم السابع: توجيه الرئيس بعلاج فولة يكشف دعمه الرائع للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام ان توجيه الرئيس السيسى بعلاج اشرف فولة بطل اللعبة يؤكد الجانب الأنساني الرائع لسيادة الرئيس وحرصه على الوقوف بجوار أبناء الوطن في شتى المجالات خاصة الذين ينجحون في تمثيل مصر بشكل جيد في المحافل العالمية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وقال فهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان توجيه الرئيس بعلاج أشرف فولة يؤكد ان مصر تقدر ابناؤها خاصة الابطال، ولاتنساهم ابدا ، واختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد على ان اهتمام الرئيس بالرياضيين ليس بجديد على الدولة المصرية التى لا تتردد أبدأ قي دعم ومساندة الابطال دائما .

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتواجد وفد من رئاسة الجمهورية بمنزل بطل كمال الأجسام اشرف فولة لنقله إلى مستشفى مُجهّز لتلقى للعلاج في ظل حالته المرضية التي يعانى منها.