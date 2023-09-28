شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد فؤاد الوطن في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بهدف توفير حالة من الاستقرار النفسى والتركيز لدى اللاعبين قبل المباريات الهامة القادمة للفارس الأبيض فى مختلف البطولات وبناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وشدد المدير المالي لنادى الزمالك، أن مستحقات اللاعبين الأجانب تم صرفها من خزينة النادى دون اللجوء لأى شخص سواء من محبى القلعة البيضاء أو المرشحين في الانتخابات المقبلة.

ويأتي على رأس لاعبى الزمالك الأجانب الذين طالبوا بمستحقاتهم المالية خلال الأيام الماضية التونسي سيف الدين الجزيرى خاصة أن هذا الأمر جعل أوسوريو يستبعده من مباراة بيراميدز فى الجولة الأولى من دورى نايل على حد وصفه.