أشرف فولة يتلقى العلاج فى مستشفى المعادى العسكرى بعد توجيهات الرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد -

يتواجد الان اشرف فولة بطل كمال الأجسام والذى وجه الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، بمستشفى المعادي العسكري لتلقى العلاج على اكمل وجه.

وأكد اشرف فولة بطل كمال الأجسام ان توجيه الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة امر لم يكن يتخيله ابدا ، وقال اشرف فولة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان توجيه الرئيس بعلاجه يعكس ويؤكد ان الدولة المصرية تهتم بابنائها ولا تنسى ابطالها

وأضاف فولة ان الرئيس السيسى دائما يرعى الرياضيين ويهتم بهم ويوجه بدعمهم وهو ما يؤكد ان مصر ام الدنيا وان الرياضة تشغل الرئيس والدولة المصرية ، واختتم البطل ان تعليمات الرئيس بعلاجه شرف كبير ودعم معنوى لامحدود

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.