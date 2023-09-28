رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي في الجولة العاشرة للدوري..تعرف على السبب

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة، من مسابقة دورى نايل، والتي كان مقررا لها في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ28 ديسمبر المقبل، وهو نفس موعد الفرق المرشحة للمشاركة في كاس السوبر للأندية الأبطال المقامة في نفس التوقيت.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر، حيث كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن فريق إنبي سيشارك في بطولة كأس السوبر للأبطال في حالة تأهله لنهائي كأس مصر، بسبب استبعاد الزمالك، موضحا أنه في حالة خسارة إنبي سيتم اختيار فيوتشر رابع ترتيب دوري الموسم الماضي.