اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة

أما لجنة كرة القدم النسائية فتضم كلاً من أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة «رئيساً» وراشد عامر البدواوي «نائباً» وخلود حمدان الحوسني «عضواً» وغالية عبد الله المازمي «عضواً» وفاطمة وليد الزعابي «عضواً».

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث ضمت لجنة المسابقات عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد «رئيساً» وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة «نائباً» ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة «عضواً» وفهد عبد الله الكسار «عضواً» وعبد الحكيم عبد الله بلهون «عضواً».

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية