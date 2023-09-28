شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ثالثة في ركبة عطيف أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

للمرة الثالثة خلال مسيرته الرياضية خضع عبدالله عطيف متوسط ميدان أهلي جدة الخميس لجراحة على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليمنى تكللت بالنجاح حسب بيان نشره الأهلى على حسابه الرسمي في تطبيق«X».

واجرى عطيف العملية في مدينة أوغسبورج الألمانية على يد الطبيب بونيش، وسيحتاج صاحب الـ 30 عاما لبرنامج تأهيلي يستمر 6 أشهر قبل العودة للملاعب.

ومثل عطيف قبل الأهلي الذي انتقل له هذا الموسم، أندية الشباب حيث تكون، ولوليتيانو البرتغالي والهلال الذي استمر معه 10 سنوات منذ 2013.