شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الطاهر يتوج الفائزين في شطرنج الألعاب الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الفائزين بميداليات الشطرنج الفردي لبطولة آسيا للألعاب رقم 19 للرجال والسيدات، والتي تقام حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، وشارك الطاهر في تتويج اللاعبين إليشار سادولييف نائب وزير الشباب والرياضة الأوزبكي.

وحصد الصيني وي ييه الميدالية الذهبية، بينما نال الأوزبكي نودربيك عبدالستاروف الميدالية الفضية، وحل مواطنه جافوخير سينداروف في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة السيدات، حلت الصينية جو جنار في المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الأوزبكية أوميدا أومونوفا في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم الصينية ييفان هو في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت المنافسات إثارة بالغة، خاصة في مسابقة السيدات التي شهدت أحداثاً درامية، حيث تصدرت جونار جدول الترتيب منذ الجولة الأولى وبدت في طريقها للذهبية باكتساح تام، وخاصة بعد أن تغلبت مواطنتها ييفان هو في الجولة الخامسة.

وعلى الجانب الآخر، لم تكن اللاعبة الأوزبكية أوميدا أومانوفا ضمن المرشحات لاعتلاء منصة التتويج، لكنها قدمت أداء مذهلاً، وهزمت ييفان هو وتعادلت مع جونار، لتدخل اللاعبتان الجولة التاسعة والأخيرة بفارق نصف نقطة للاعبة الصينية جونار.

وفي الوقت الذي انتظر الجميع فوز جونار على منافستها الهندية هاريكا درونافالي وحسم الميدالية الذهبية، فاجأت اللاعبة الهندية جميع المتابعين واستطاعت أن تحقق فوزاً صادماً على المتصدرة، مهددة صدارتها ومعطية فرصة ذهبية نادرة للاعبة الأوزبكية المغمورة لاقتناص الذهبية في حالة فوزها على منافستها الفيتنامية نجوين فام، أو حتى التعادل على أسوأ الأحوال.

لكن لكي تزداد المسابقة إثارة فوق إثارتها، استطاعت اللاعبة الفيتنامية أن تخطف الفوز وسط دهشة وذهول المتابعين، ودموع اللاعبتين بين الفرحة والحسرة، لكي تحافظ جونار على صدارتها للترتيب والميدالية الذهبية.

وبعد تتويج الفائزين ووسط الأجواء الحماسية للبطولة، أشاد الطاهر بالمستوى المتميز والإثارة التي شهدتها البطولة، وخاصة في جولاتها الأخيرة، وقال: «ما شهدناه في مسابقة السيدات هو خير دليل على التطور الكبير والمستمر للعبة الشطرنج في آسيا، الإثارة التي واكبت المنافسات والأداء الرائع من قبل جميع اللاعبات يؤكد مدى التقدم والمستوى المرتفع الذي وصلت إليه المنافسات في القارة، أود أن أُعرب عن فخري بما قدمته كل من اللاعبات، وأؤكد أن الشطرنج الآسيوي مستمر في الارتقاء والتألق تحت قيادة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج».

وعن منافسات الرجال، علق الأمين العام للاتحاد الآسيوي قائلاً: «كنا نأمل مشاركة عدد من نجوم الشطرنج الآسيوي، مثل الصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي والهندي راميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم الأخيرة، والإماراتي سالم عبدالرحمن الفائز بثلاث ميداليات في الدورة العربية الأخيرة بالجزائر، حيث كانت مشاركتهم ستزيد من إثارة البطولة، إلا أن كل بطل منهم بالتأكيد له ظروفه التي نقدرها ونحترمها».