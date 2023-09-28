شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانييش: مباراة الإمارات صعبة ونسعى للتعويض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شدد السلوفيني دراكو ميلانيتش مدرب بني ياس على رغبة فريقه في تحقيق الفوز والتعويض، عندما يستضيف فريق الإمارات على ملعبه الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ميلانيتش: «نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة، ولتحقيق هذا الهدف علينا تقديم عطاء جيد مع اللعب بتركيز عالٍ واحترام الفريق المنافس».

وأضاف: «نتوقع مباراة صعبة وقوية أمام فريق جيد لديه مدرب ذكي يبني خطته خلافاً للمدرسة الإسبانية، ويركز على اقتناص النقاط، ويدعمه في ذلك عدد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم».

وأوضح مدرب بني ياس أن فريقه لعب المباريات الماضية مع فرق منافسة على اللقب وقدم عطاء جيداً بغض النظر عن النتائج، وهي المرة الأولى التي يواجه فريقاً من المربع الأخير للترتيب، مشيراً إلى سعادته بالأداء الهجومي الجيد للفريق في المباريات السابقة مع تشديده على تقوية الجوانب الدفاعية بالربط المثالي بين الخطوط الثلاثة.