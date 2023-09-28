باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بدورى الأبطال

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

محمد يوسف

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