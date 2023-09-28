شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر اول صور لاشرف فولة فى المستشفى بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صور لبطل ككمال الأجسام اشرف فولة خلال تواجده في المستشفى لتلقى العلاج بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة ، ويتلقى فولة العلاج فى المستشفى تحت رعاية طبية متكاملة بعد توجيه الرئيس السيسى بالاهتمام بالابطال

وأكد اشرف فولة بطل كمال الأجسام ان توجيه الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة امر لم يكن يتخيله ابدا، وقال اشرف فولة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان توجيه الرئيس بعلاجه يعكس ويؤكد ان الدولة المصرية تهتم بابنائها ولا تنسى ابطالها

وأضاف فولة ان الرئيس السيسى دائما يرعى الرياضيين ويهتم بهم ويوجه بدعمهم وهو ما يؤكد ان مصر ام الدنيا وان الرياضة تشغل الرئيس والدولة المصرية ، واختتم البطل ان تعليمات الرئيس بعلاجه شرف كبير ودعم معنوى لامحدود

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.



اشرف فولة



أشرف فولة