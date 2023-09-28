شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه. وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل، ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.