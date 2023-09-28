شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم حتا ويحقق الفوز الأول في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حق النصر فوزه الأول في دوري أدنوك بعد تخطيه مضيفه حتا 3-صفر، في المباراة التي أقيمت الخميس، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في افتتاح الجولة الرابعة.

وحصد النصر أول ثلاث نقاط بعد ثلاث هزائم، وبقي حتا دون رصيد ليحتل المركز الأخير.

تقدم النصر بهدف سجله مانولو جابياديني، بعدما حول الكرة بكعبه داخل الشباك في الدقيقة 41،وأصبح جابياديني ثالث إيطالي يسجّل للنصر في تاريخ دوري المحترفين بعد لوكا توني وجوزيبي ماسكارا.

وحصل النصر على ركلة جزاء، إلى جانب خروج حمدان العامري لاعب حتا بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليسجل المغربي عادل تاعرابت الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

ويعتبر عادل تاعرابت أكثر من سجّل أهدافاً للنصر في دوري أدنوك للمحترفين عام 2023 برصيد 6 أهداف.

وأكمل النصر تفوقه بالهدف الثالث الذي سجله جابياديني في الدقيقة 90+3.