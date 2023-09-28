شكرا لقرائتكم خبر عن «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي بفعاليات مشوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تصاعد مستويات الحماس في العاصمة أبوظبي، وترقب انطلاق بطولة يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد أوليفيرا 2 التي تستضيفها الاتحاد أرينا 21 أكتوبر المقبل، يعود أسبوع أبوظبي للتحدي اعتباراً من 16 أكتوبر بمجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في مختلف أنحاء الإمارة، ويوفر الأسبوع المخصص للفنون القتالية المختلطة سلسلة من الفعاليات المشوقة التي تمهد الطريق لانطلاق يو إف سي 294، واحتفاءً بالنسخة الخامسة من أسبوع أبوظبي للتحدي والذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس منظمة يو إف سي، أعلنت يو إف سي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مجموعة متنوعة من الأنشطة.

وتنطلق جلسات التدريب المفتوحة الرسمية 18 أكتوبر المقبل في ياس مول، بحضور مجموعة من رياضيي يو إف سي 294، ما يمنح الجمهور فرصة متابعة التدريبات عن كثب وتشجيع نجومهم المفضّلين، كما يحظى المشجعون بفرصة حضور المؤتمر الصحفي ليو إف سي 294: مخاتشيف ضد أوليفيرا 2 في الاتحاد أرينا المقرر 19 أكتوبر، ما يسهم في إضفاء مزيد من التفاعل تمهيداً للنزالات.

وتنطلق فعالية الوزن الرسمية يوم 20 أكتوبر لتزود عشاق الفنون القتالية المختلطة بتجربة فريدة لحضور اللقاءات الحماسية بين المقاتلين قبل انطلاق النزالات، وتشتعل الأجواء في الاتحاد أرينا بمجرد صعود الرياضيين إلى الميزان، ويمتد الحماس وصولاً إلى انطلاق النزالات المرتقبة في اليوم التالي.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء أسبوع أبوظبي للتحدي في منطقة المشجعين بياس مول بين 16 و22 أكتوبر وفي ياس باي بين 18 و22 أكتوبر، وتحتضن المنطقتان فعاليات لقاء نجوم اليو إف سي وعدداً من الأنشطة التفاعلية مثل تحدي يو إف سي للقوة وحزام بطولة يو إف سي وغيرها الكثير، وجميع أنشطة منطقة المشجعين مفتوحة للجمهور مجاناً ومصممة خصيصاً لعشاق اليو إف سي.