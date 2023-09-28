شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي: لا وقت لدي للتفكير في اتهام برشلونة برشوة الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، أنه لا يهتم بالتقارير الصحفية حول اتهام النادي برشوة الحكام.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإشبيليه إنه لا يتذكر استفادة فريقه من التحكيم في أي فترة، لكنه يثق بظهور المزيد من الأخبار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه غير مهتم بالتحدث عن تلك الاتهامات مع وسائل الإعلام، لعدم امتلاكه الوقت لذلك، حيث يهتم بشؤون فريقه، ومحاولة تحسين أداء مدافعيه، لتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية.

وكشف تشافي عن استفادته من تجربة ليونيل ميسي خلال سنواته الأولى مع برشلونة، للتعامل مع لاعبه المراهق لامين يامال، الذي خطف الأنظار مع الفريق الأول ومنتخب إسبانيا بعمر السادسة عشرة.

وأوضح: «يجب أن نتعامل معه بحرص، في النهاية عمره 16 عاماً، والجميع يتحدث إليه بالأسلوب المناسب لسنه الصغيرة، ولا أرغب في تعريضه للإصابات، لأنه لم ينضج بدنياً بما يتناسب مع متطلبات اللعب باستمرار».

وأشار إلى تعرض ميسي للإصابة خلال سنواته الأولى مع برشلونة نتيجة إدارة المدرب فرانك ريكارد للاعب، وهو ما يحاول تجنب الوقوع فيه مع يامال، مؤكداً أنه لاحظ معاناة اللاعب في الشق البدني أثناء المباريات، وقال: «الأمر لا يتعلق فقط بما يفعله حين يمتلك الكرة بين قدميه».

وتابع تشافي أن ما يهمه هو أن اللاعب سعيد ويستمتع بوجوده مع الفريق الأول، وأن مهمته كمدرب هي الحفاظ عليه وإبعاده عن الإصابات حتى يمتلك الخبرة الكافية، موضحاً أنه في حال إشراكه لامين يامال في مباراة إشبيليه سيواجه سيرجيو راموس وخيسوس نافاس، وكلاهما يبلغ من العمر 36 عاماً.