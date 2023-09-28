الامارات | كريستيانو رونالدو يصدم رجل أمن طلب التصوير معه (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف غريب مجدداً خلال تواجده في السعودية وذلك بعدما رفض التصوير مع رجل آمن طلب التصوير معه وذلك لسبب غريب، أصر عليه النجم البرتغالي وركب سيارته وغادر المكان فوراً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في أثناء توجهه نحو سيارته، وقام بالتوجه له شخص من رجال الأمن وحاول التقاط صورة معه.

ولكن كريستيانو رونالدو رفض التقاط الصورة مع الحارس، قائلا له: "لا لا هذا سناب شات"، ليتراجع الحارس ويركب النجم البرتغالي سيارته ويتحرك.

ويذكر أن النجم البرتغالي يتربع على عرش صدارة هدافي دوري "روشن" برصيد 9 أهداف بعد مرور 7 جولات فقط، متقدما بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كل من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، وثنائي نادي الهلال المهاجم البرازيلي مالكوم والسعودي سالم الدوسري، إضافة إلى الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي الاتفاق.

ويخوض النصر مواجهة جديد أمام مضيفه الطائي مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، ويحتل نادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 15 نقطة، وفي المقابل يشغل فريق الطائي المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.