الامارات | الملك يغيب في حضرة الزعيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العين سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق الفوز على مستضيفه الشارقة في ملعبه وبين جماهيره، 3/2 ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة، ليتربع على القمة بالعلامة الكاملة، "12 نقطة" في حين تجمد رصيد الملك عند ستة نقاط.

وكان العين هو البادي بالتسجيل عن طريق لاعبه المغربي، سفيان رحيمي، عند الدقيقة 41، ولكن البرازيلي، كايو لوكاس، تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 45+5.

وعاد الكونغولي لابا كودجو ليمنح الزعيم التقدم مجددا على مستوى النتيجة "50"، لكن كايو لوكاس أدرك التعادل مجددا "55"، قبل أن يتمكن البرازيلي جوناتاس سانتوس، من ترجيح كافة العين، بإضافة الهدف الثالث "66"

وشكل الشارقة أفضلية كانت واضحة في البداية وسط ارتباكا كان ظاهرا على الخط الخلفي للعين والذي اهتز بشدة مع نزول البرازيلي كايو، بديلاً لمواطنه لوان بيريرا، والذي نجح في أول ظهور له أن يمرر كرة عرضية على رأس فراس بالعربي، حولها برأسه في اتجاه المرمى، ولكن الحارس خالد عيسى أبعدها باقتدار.

وكاد الشارقة أن يترجم أفضليته لهدف مع كرة عرضية وصلت على رأس المدافع عبد الله غانم، حولها في اتجاه المرمى، ولكن العارضة تصدت لها بالإنابة عن خالد عيسى، وحاول العين امتصاص الصدمة سريعًا، عندما سدد أريك كرة قوية من خارج الصندوق، لكن الحارس عادل الحوسني كان متواجدا في المكان المناسب.

ولكن العين لم يكاد يهنأ بأفضليته بعد تلك اللعبة، اذ تعرض مدافعه، كوامي أتواني للبطاقة الصفراء الثانية، إثر خطأ في حق مهاجم الشارقة، موسى ماريغا، ليضطر فريقه إلى اكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 37.

ولكن الزعيم مضى بثبات، وتمكن من أن يتقدم على مستوى النتيجة بفضل لاعبه سفيان رحيمي، الذي تلقى تمريرة من أريك على حافة الصندوق، وسدد بشكل ناجح على يمين الحارس.

واستطاع الشارقة أن يتعادل قبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس، بفضل كايو لوكاس، الذي استثمر خطأ من بندر الاحبابي، وانفرد بالمرمى ووضع الكرة على يمين الحارس.

وتواصلت الاثارة في الحصة الثانية، والتي تمكن خلالها أن يُجدد العين تقدمه عن طريق لابا كودجو، من كرة مرتدة من يدي الحارس عادل الحوسني، بعد تسديدة عبد الله تراوري، ليُكملها في المرمى.

ولكن كايو ظهر مجدداً وأدرك التعادل للشارقة من تسديدة مباغته من منطقة بعيدة، خدعت حارس العين واستقرت على يمينه، ووضع البديل جوناتاس سانتوس، من هجمة مرتدة مُعاكسة وصلت إلى سفيان رحيمي، وأنقذها الحارس لترتد للاعب البرازيلي، الذي سدد في المرمى الخال من حارسه"66".