منشورات لتوعية الأعضاء.. العتال يوجه رسالة للجمعية العمومية بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الحملة الانتخابية لهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على توزيع منشورات لأعضاء النادي للتوعية بطريقة الاختيار في الانتخابات المقبلة و لضمان عدم بطلان الصوت بضرورة اختيار رئيس ونائب رئيس و أمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

ومن جانبه عقد هاني العتال جلسة مع الأعضاء داخل النادي وأكد على ثقته في وعي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في الانتخابات المقرر لها ٢٠ أكتوبر المقبل.

وشدد العتال خلال جلسته مع العتال على أن الانتخابات هي فرصة للتنافس في خدمة أعضاء النادي و محاولة حل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء، مؤكدا أنه يثق في اختيارات العمومية للأنسب لإدارة النادي الفترة المقبلة.

وكان هاني العتال نجح خلال الأيام الماضية في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

كما قام العتال بالتبرع لفريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات إلى جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.