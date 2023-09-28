شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. تعرف على نصائح على معلول للاعبين المشاركين في البرنامج والان مع تفاصيل الخبر
وقال معلول الذي حل ضيفاً في البرنامج للاعبين إن عليهم التدريب يوميا والتعب ولا بد من وجود هدف فى كل مرحلة سنية وهذا يتحقق بالعمل والتضحية وأن يقدم كل لاعب ما لديه فى المباريات والتدريبات أيضا.
ورحب لاعبو برنامج كابيتانو بـ على معلول وهتفوا له " الاهلاوي نمبر وان" وابدى اللاعبون سعادتهم بوجود على معلول فى البرنامج ووصفوه انه افضل باك فى مصر.
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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