شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. سر احتفال على معلول بأهدافه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على معلول، لاعب الأهلي والمنتخب التونسى، سر الاحتفال الخاص به فى المباريات فور إحرازه الأهداف، وقال معلول فى برنامج "كابيتانو مصر" إن هناك فنانا جزائريا يقوم بهذه الحركة فى إحدى أغنياته، وابنه كريم يحب هذه الأغنية، وطلب منه ابنه أن يقوم بنفس حركة الفنان الجزائري إذا سجل هدفا، قائلا: "كريم ابنى قالى لو جبت جون لازم تعمل الحركة دى".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.