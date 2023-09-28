شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح معرض "بيزنس يا شباب" باستاد القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساء اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض "بيزنس يا شباب" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير العمل حسن محمد شحاتة، ورئيس المجلس القومي للمرأة، والقنصل الكويتي بمصر، والمعرض يأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية، ويأتى تحت شعار "شباب مصر مستقبلها"، والذى يعد أكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب.

ونوه وزير الشباب إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب، وهو ما ساعدنا فى إطلاق فكرة المعرض.

وحرص وزير الشباب والرياضة على التأكيد أن إقامة المعرض من أجل إحياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيعها وتسويقها من خلال الوزارة ومراكز الشباب وبالتعاون مع الرقابة المالية، والتى ستتيح للشباب المشارك فى المعرض تقديم خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما يؤكد الدور والجهود الكبيرة للدولة والحكومة المصرية من أجل دعم وتقديم المساعدة للشباب المصري، وتشجيعهم على فتح مجالات جديدة، وتوفير العديد من فرص العمل من خلال تشجيع الصناعة المحلية واليدوية، وهو الذي بالتبعية سيساهم فى القضاء على البطالة.

وأرجع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السبب فى اختيار اسم المعرض "بيزنس يا شباب"، حيث إننا نخاطب الشباب ونعمل بالفعل ريادة أعمال للشباب من أجل تمكينهم بسوق العمل.

وأضاف صبحي أننا نتعاون مع العديد من الشركاء لإنجاح هذا المعرض الهام، ومنهم اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة للرقابة المالية وهيئة سوق المال.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أهمية معرض "بيزنس يا شباب" الذي يشجع الشباب المصري على استغلال إمكانياتهم في زيادة الإنتاج والترويج لتلك المنتجات، بما يعزز أهمية المنتج المصري، فضلًا عن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن تشجيع الشباب والابتكار وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري محور رئيس من محاور إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويتم إدراجه في مختلف الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ولذا فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد من خلال إطلاق العديد من المبادرات من بينها برنامج أورنج كورنرز بالتعاون مع السفارة الهولندية والقطاع الخاص والذي يشجع رواد الأعمال والشباب في صعيد مصر في مختلف القطاعات وقام بتخريج 76 رائد أعمال وشركة ناشئة حتى الآن 58% منهم من السيدات.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى، فضلًا عن القطاع الخاص وشركاء التنمية لإطلاق مبادرة "شباب بلد"، والتى تعد نسخة من المبادرة العالمية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، حيث يتم تعزيز التعاون من خلالها بهدف تنمية مهارات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى برنامج "مشواري" الذي نظمته الجهات الوطنية بالتعاون مع منظمة "يونيسيف"، وبلغ عدد الشباب المستفيدين من خلال برامج تطوير المهارات والتوجيه المهني ضمن البرنامج لنحو 64 ألف شاب من مختلف محافظات مصر.

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض 150 عارضا وعارضة بعدد 150 جناحا يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأعمالهم المتميزة، ويقوم بالإشراف على تنفيذ المعرض الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال، وبالتعاون مع جميع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ويقام المعرض باستاد القاهرة الدولى لمدة أسبوع كامل فى الفترة من 28 سبتمر حتى 4 أكتوبر 2023، ويفتح المعرض أبوابه بالمجان للجمهور طوال أيام المعرض.