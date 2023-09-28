شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. على معلول: حب جمهور الأهلى أهم من شارة الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي معلول، لاعب الأهلي، أن ارتداء "شارة" كابتن الفريق شرف لأى لاعب، لكن هناك لاعبين بالفريق أقدم منه يستحقونها، وقال معلول فى برنامج كاييتانو إن الشارة ليست الأهم بل إن حب الناس هو الأكثر أهمية، وتواجدي ووجودي وسط الجمهور وناس بتحبنى أهم بالنسبة لى وشرف كبير.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.