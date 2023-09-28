شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق السياجى يفوز على شحتة بهدف دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم، الخميس، مباراة بين فريقى السياجى وشحتة ضمن لقاءات الموسم الثاني لبرنامج كابيتانو مصر، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الكروية الشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأقيمت المباراة بين فريقي السياجى بقيادة محمد اليمانى، وشحتة بقيادة علاء ميهوب، وحقق فريق السياجى الفوز بهدف دون رد، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، قبل أن يحسم فريق السياحى اللقاء لصالحه بتسجيل هدف الفوز.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.