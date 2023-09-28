شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. معلول: هدفى فى الاتحاد هو الأفضل.. وابنى يلعب للصفاقسى ثم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على معلول لاعب النادى الأهلي والمنتخب التونسي عن أفضل هدف سجله فى مسيرته مع الأهلى، وكذلك عن رغبته حال تلقى نجله كريم عرضا من الصفاقسى أو الأهلى عندما يكبر.

وقال معلول فى برنامج كاييتانو مصر إن هدفه فى مرمى الاتحاد السكندري عام 2019 هو أفضل هدف له مع الأهلى، وعن موقفه حال تلقى نجله كريم عرضين من الأهلى والصفاقسى أيهما سيختار قال إنه يفضل أن يلعب ابنه فى البداية مع الصفاقسى، وينتقل من خلاله إلى الأهلى، لأنه لا يستطيع أن ينسى فضل فريقه التونسى عليه، والذى يعد هو السبب فى التواجد بالأهلي.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.