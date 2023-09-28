شكرا لقرائتكم خبر عن العين «زعيم» قمة دوري أدنوك بعشرة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حسم العين رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37، مباراة القمة مع الشارقة لصالحه بفوزه المثير على الاستاد البيضاوي 3-2 أمام جمهور كبير في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل المغربي سفيان رحيمي (41) والتوغولي لابا كودجو (50) وجوناتاس سانتوس (67) أهداف العين، والبرازيلي كايو لوكاس (45+5 و54) هدفي الشارقة.

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وتابع العين زعامته لترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، وتوقف رصيد «الملك» عند 6 نقاط، وتعرض لخسارته الثانية في الدوري، والمفارقة أن الهزيمتين كانتا على أرضه.

وترجم الشارقة أفضليته في البداية بفرصة خطرة بعد رأسية من كايو إثر ركلة حرة من البوسني ميراليم باينيتش أبعدها خالد عيسى حارس مرمى العين ببراعة (12).

وتابع المدافع المتقدم عبد الله غانم عرضية كايو برأسه أصابت عارضة مرمى العين ثم أبعدها الدفاع (16).

وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه كوامي أوتون لنيله الإنذار الثاني (37)، لكن رغم ذلك سجل «الزعيم» هدف التقدم بعد 4 دقائق عبر المغربي سفيان رحيمي مستفيداً من تمريرة الظهير إريريك غورغينس (41).

وأدرك صاحب الأرض التعادل بعدما أخطأ مدافع العين بندر الأحبابي في إبعاد الكرة ليخطفها كايو ويتقدم ويسدد بعيداً عن متناول خالد عيسى (45+5).

واستمرت الإثارة عندما تقدم العين مجدداً عبر لابا الذي أكمل تسديدة عبد الله تراوري التي صدها حارس الشارقة عادل الحوسني (50)، ليسجل المهاجم التوغولي هدفه رقم 90 في الدوري الإماراتي منذ انضمامه ل«الزعيم» في 2019.

وسرعان ما عادل الشارقة عبر المتألق كايو بتسديدة بعيدة المدى (54)، لكن العين سجل هدف الفوز عبر البديل جوناتاس سانتوس (67).