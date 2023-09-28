شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: أنا مسؤول عن خسارة الشارقة أمام العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة عصام هجو

حمل الروماني كوزمين مدرب الشارقة نفسه مسؤولية الخسارة أمام العين 2-3 في قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة حقق خلالها«الزعيم» الفوز رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لا أعرف كيف شاهدتم المباراة، ولكني أراها ممتعة جداَ من حيث الأهداف والفرص السانحة والضائعة واللعب الجميل، وللأسف فريق الشارقة ارتكب أخطاء كثيرة ضد فريق يمتلك فاعلية هجومية كبيرة،وبصراحة لم نكن نستحق الخسارة قياساً بالأداء والفرص التي حصلنا عليها في أول 20 دقيقة والتي كانت كفيلة بإنهاء المباراة لمصلحتنا.

وأضاف: الفعالية الهجومية العالية كفلت للمنافس التسجيل من 3 فرص، ونحن لم نستطع التسجيل، والخسارة درس يجب ان نتعلم منه،وكان يجب ان نتعامل مع فرصنا بصورة افضل، ونحن لم نفز لأننا لم نسجل.

وعن المالي موسى ماريغا الذي لم يظهر كثيراً في القمة،قال كوزمين: ماريغا في الأصل مهاجم ولكن مازال غير جاهز بصورة كاملة، والخسارة دائماً يتحملها المدرب وأي خطأ ايضاً يتحمله المدرب،وطالما فريقي خرج خاسراً فأنا المسؤول وأنا من يتحمل مسؤولية الخسارة.