شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الرجبي إلى تايبيه للمشاركة في بطولة آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة منتخب الرجبي تحت 18 سنة دولة الإمارات متجهة إلى تايبيه في الصين للمشاركة في بطولة آسيا تحت 18 عاماً لسباعيات الرجبي.

ويعد هذا الحدث الرياضي المهم واحداً من البطولات الرسمية، ويشهد مشاركة العناصر الشابة المواطنة إلى جانب بعض اللاعبين واللاعبات الذين يستوفون شروط المشاركة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للرجبي.

وتتألف البعثة من مجموعة متميزة تضم عدداً قياسياً من اللاعبين واللاعبات الواعدين، حيث يبلغ عددهم 26 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى الطاقم الإداري والفني، ومن المتوقع بناء على الأداء المميز الذي قدمه منتخب الإمارات في النسخة السابقة من البطولة، أن تحقق الإمارات نتائج مشرفة في هذا الحدث، حيث تمكن منتخب الشابات في النسخة السابقة من احتلال المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية، في حين أن منتخب الشباب احتل المركز الثاني ونال الميدالية الفضية.

ويتولى تدريب منتخب الشابات، المدربة فيلاديلفيا اولاندو، ويتولى المدرب خلدون المليح مهمة قيادة تدريب منتخب الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الشباب وقع في المجموعة الأولى من البطولة، حيث سيواجه منتخب الصين تايبيه صاحب الأرض ومنتخب تايلاند، فيما تتألف المجموعة الثانية من منتخبات ماليزيا والهند وهونغ كونغ وإيران.

وفي منافسات الشابات، يشارك منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات الهند وتايلاند وهونغ كونغ والصين تايبيه.

وأكد محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن المنتخبات جاهزة تماماً للمشاركة في هذه البطولة المهمة، وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب الإمارات على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية في هذا التحدي.

وشدد الزعابي على ثقة اتحاد الإمارات للرجبي وتفاؤله تجاه مشاركة المنتخبات في البطولة الآسيوية، حيث يعمل الاتحاد بجدية كبيرة على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين واللاعبات من أجل تحقيق النجاح ورفع اسم الإمارات عالياً في ساحة المنافسة القارية.

وأنهى الزعابي معرباً عن أمنياته لمنتخبات الإمارات بالتوفيق والنجاح في بطولة آسيا، مؤكداً ثقته من أن لاعبي ولاعبات المنتخب سيكونون على قدر التحدي وسيمثلون الإمارات بكل جدارة في هذه المنافسة.