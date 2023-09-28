الامارات | ماذا قال مدافع الشارقة عبدالله غانم عقب خسارتهم في ملعبهم أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلل لاعب فريق الشارقة، عبدالله غانم من خسارتهم 2-3 على يد العين في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم في "الإمارة الباسمة" ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء إن كرة القدم لعبة أخطاء وأن فريق العين استفاد من اخطائهم وحقق الانتصار، مؤكداً في الوقت نفسه أن عليه طي صفحة المباراة والاستعداد للمواجهة الاسيوية أمام الفيصلي الأردني ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وأشار غانم إلى أن كل الفريق يتحمل الأخطاء، وقال: "نحن نلعب كمنظومة واحدة وكلنا نتحمل هذه الأخطاء التي يجب ان نراجعها".

واعتبر لاعب فريق الشارقة إلى أنهم لم يستفيدوا من النقص العددي في صفوف منافسهم بعد حصول المدافع كوامي اتوي على الإنذار الثاني، وقال: "حينما كان منافسنا كامل العدد كنا نصل إلى مناطقهم الدفاعية ولكن بعد الطرد حدثت بعض الأمور، يجب أن ننسى هذه المباراة ونستعد للمباراة الآسيوية".