الامارات | شرودر: العين بعشرة لاعبين تفوق على الشارقة بعد مباراة ممتعة ومجنونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب العين الهولندي ألفريد شرودر مباراة فرقه أمام الشارقة التي أقيمت اليوم الخميس وانتهت بفوز العين 3-2 ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بانها كانت ممتعة ومجنونة، مؤكداً أن جمهور الفريقين استمتع بالاداء العالي خلال المباراة.

وأشار المدرب إلى أن فريقه قدم مباراة بشكل جيد لكن اللاعبين بدأوا يشعرون بالتوتر كما أن حصول لاعب الفريق كوامي، على البطاقة الحمراء " 37" وإكمال العين المباراة ناقصا بعشرة لاعبين صعب الأمور على العين إلا أن الفريق بدأ يتكيف مع الوضع وبدأ يستعيد السيطرة على زمام الأمور خصوصا بعدما تحدث مع اللاعبين خلال فترة الاستراحة وقام بتوجيههم".

وقال مدرب العين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "بعد الهدف الثاني للفريق حولنا طريقة اللعب إلى 5-3-2، وأشار مدرب العين إلى أن الفريق كان لديه ركلة جزاء مستحقة بنسبة 100% في الشوط الثاني، وانفرد العين بهذا الفوز الذي يعد الرابع على التوالي بصدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة".