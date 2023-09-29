شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات الجولة الثانية بـ دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة الأندية المصرية نتائج مباريات الجولة الثانية من دورى نايل في الموسم الجاري، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بمواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في ختام الجولة، علما بأن مباراة الأهلي ضد سيراميكا تأجلت بسبب ارتباط الأحمر بمباراة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الزمالك ضد المقاولون 1-1

فوز سموحة على بلدية المحلة 2-0

فوز فيوتشر على الداخلية 2-1

تعادل إنبي ضد طلائع الجيش 0-0

فوز زد على الجونة 1-0

فوز المصري على فاركو 1-0

فوز الاسماعيلي على الاتحاد السكندري 3-1

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (مؤجلة)

ويتقاسم فيوتشر وزد صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية للبطولة.