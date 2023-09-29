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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية منها، الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50% من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى.

الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار.

دورى نايل.. المصرى يهزم فاركو ويغادر القاع بأول 3 نقاط

حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

دوري نايل.. الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويحصد أول 3 نقاط حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

كابيتانو مصر.. على معلول: حب جمهور الأهلى أهم من شارة الكابتن

أكد علي معلول، لاعب الأهلي، أن ارتداء "شارة" كابتن الفريق شرف لأى لاعب، لكن هناك لاعبين بالفريق أقدم منه يستحقونها.

الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى انطلاق بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

الأهلى يفاوض "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

الركبة تهدد مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام سان جورج غدا

يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي للفحص من قبل الجهاز الفني للفريق اليوم على هامش مران الفريق الختامي قبل مباراته ضد سان جورج الإثيوبي غدا الجمع في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.