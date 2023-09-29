شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. بلال أحمد: أصحابى جمعوا 70 جنيها حتى أشارك فى البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بلال أحمد، لاعب برنامج كابيتانو، أن أصدقاءه سبب تواجده ومشاركته فى البرنامج والظهور مع اللاعبين فى فرق كابيتانو.

وقال اللاعب فى برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة onE إن أصدقاءه قاموا بجمع 70 جنيها ليذهب ويتوجه إلى المشاركة فى برنامج كابيتانو ويظهر فى الاختبارات.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.