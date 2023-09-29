شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية فى المصرى بعد الفوز على فاركو والفريق يبدأ السبت الاستعداد للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، لاعبيه يوما واحدا راحة سلبية، بعدها يواصل الفريق مرانه السبت استعدادا لمباراة الداخلية.

وقرر ماهر منح اللاعبين الذين خاضوا مواجهة فاركو يومين راحة على أن يعودوا للتدريبات الأحد، فيما يعود باقي الفريق للتدريبات السبت بعد راحة لمدة يوم واحد.

وحقق المصرى البورسعيدى فوزا مثيرا على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024 .

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تصدى لها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 54 أرسل محمد الشامي تمريرة من على يمين منطقة الجزاء للاعب ميدو جابر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 74، سقط اللاعب سيف تيري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ومطالبته برلكة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

بهذه النتيجة، يحصل المصرى على أول ثلاثة نقاط في الدوري ليغادر المركز الأخير، بينما يتعثر فاركو للمرة الثانية ويبقى بدون نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام فيوتشر، حيث دخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي: حراسة المرمى: محمد شيكا، الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة، الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون، الهجوم: عمرو وردة وسيف تيري.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد، والوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري، والهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي.