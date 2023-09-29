انفراجة.. في أزمة مستحقات أجانب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - تمكنت إدارة نادي الزمالك مُمثلة في اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي، من صرف جزء من مستحقات الرباعي الأجنبي بفريق الكرة.

وكان هاني العتال المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، قد أعلن مساهمته مالياً في حل جزء من مستحقات أجانب الزمالك بعدما طالب اللاعبون بسرعة حسم موقف رواتبهم.

وسبق أن تقدم كل من الثنائية التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، بطلب للإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم أو على الأقل تحديد موعد واضح للحصول على تلك المستحقات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار البنيني في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، علما بان الأبيض خسر ذهابا بهدفين دون رد.