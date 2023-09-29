شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه للإمارات 9 أكتوبر لمواجهة زامبيا والجزائر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أنه تقرر سفر الفريق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل استعدادًا لمواجهة منتخبي زامبيا والجزائر ودياً يوم 12 و 16 من نفس الشهر.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.