شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون إدوارد، المشرف على الكرة بنادى فاركو، أن فريقه سيتقدم بشكوى ضد طاقم حكام مباراته مع المصرى التى انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل.

وقال جون إدوارد فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد طاقم الحكام لوجود الكيل بمكيالين، حيث تم احتساب ركلة جزاء علينا غير صحيحة ولم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة 100%".

وأضاف المشرف على الكرة بفاركو: "تقدمنا أكثر من مرة بشكاوى ولم يحدث شيء والإحساس بالظلم صعب جدا، وعندنا خلل فى منظومة الكرة والأخطاء المتكررة، ونريد سماع ما دار بين الحكام فى غرفة الفيديو". وتابع: "فاركو يتعرض لظلم كبير من الحكام، والقرار يتم احتسابه علينا ولا يحتسب نفس الخطأ لنا".

وأوضح جون إدوارد: "دعمنا بشكل جيد فريقنا بمحمود البدرى ومحمد فخرى وعمرو وردة وثلاثة أفارقة تحت السن والمدرب يعمل بشكل جيد ومقتنعين بالصفقات".