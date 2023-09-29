شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة نايل: الرياضة ستظهر للعالم مدى التقدم والإنجازات فى العاصة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركةNile Developments، أن الاهتمام بالرياضة والملاعب سيظهر للعالم مدى التقدم والإنجازات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد طاهر خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اختيار اسم النيل لما له من إلهام كبير وفخر لكل مصرى وكذلك الأهرامات، لأنها تمنحك الدافع دائما على النجاح، وخصصناه للمشاريع العملاقة".

وتابع: "العاصمة الإدارية منحت المصريين فرصة للريادة مجددا فى كل المجالات، خاصة فى مجال الهندسة والإنشاءات، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الفرصة الكبيرة لإظهار قدراتنا".

وأضاف: "الرياضة ستظهر للعالم مدى التقدم والإنجازات فى العاصمة الإدارية خاصة فى وجود القرية الأولمبية والملاعب المتميزة داخل هذه العاصمة".

وأوضح: "الرياضة أصبحت واجهة الدول فى الوقت الحالى وكنا نرغب فى رعاية الدورى المصرى لتقديم كل ما هو مفيد للدولة".

وأضاف محمد طاهر: "أى شركة خاصة بيكون بها جانب إعلانى واستثمارى، فوضعنا هدفا للارتقاء بشكل الدورى ورفع قيمته خاصة أن هذه النسخة هى 75 فى تاريخ البطولة".

وتابع: "كل الناس اللى تعاملنا معهم على أعلى مستوى ومتفهمين لكل الطلبات التى طلبناها وهدفنا تقديم نسخة مختلفة عن السنوات الماضية".

وأوضح رئيس شركة نايل: "أهمية الرياضة وكرة القدم تحديد كأحد القوى الناعمة كان وراء رعايتنا للدورى، واختيار العاصمة الإدارية لحفل الرعاية لأن مصر بتقدم مدينة عريقة ورائعة وتحفة فنية ومعمارية لتعيد تاريخ العاصمة القديمة، وهو المشروع الأعظم منذ حرب 73 وبها معالم أثرية للأجيال الجديد".

وأضاف: "العاصمة الإدارية قدمت فرص عمل للشباب بشكل يومي، وشركة نايل توفير 600 فرصة عمل يومية، وهناك أكثر من 400 شركة فى العاصمة".