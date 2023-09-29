شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بمشاركة قياسية في سباق بنك الفجيرة الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فتح بنك الفجيرة الوطني باب التسجيل في سباق الفجيرة الشهير الذي تنطلق دورته السابعة يوم 18 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يجذب الحدث السنوي حضوراً قياسياً في نسخته السابعة، وسيكون حدثاً مليئاً بالإثارة للترفيه عن المشاركين والمتفرجين.

ويغلق باب التسجيل يوم 16 نوفمبر، ويعكس السباق التزام القيادة بتشجيع السكان على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، ويتوافق مع التزام بنك الفجيرة الوطني بتقديم المبادرات التي تدعم رفاهية المجتمع، وبما يتماشى مع استراتيجيته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

صمم سباق الفجيرة ليشارك فيه جميع أفراد المجتمع والعائلات من مختلف الأعمار، كما يستهدف المحترفين والهواة، وسيبدأ السباق وينتهي في ميدان الفجيرة فستيفال، مقابل مستشفى الفجيرة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير، ويتضمن سباق هذا العام 5 فئات تتبع مسارات متعرجة عبر مدينة الفجيرة التاريخية والمناطق المحيطة ذات المناظر الخلابة، وتشمل: 3 كم، 5 كم، 10 كم، 11 كم، والجري لأصحاب الهمم.

وقال فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تنمو شعبية سباق بنك الفجيرة الوطني كل عام، وهو ما يؤكد مكانته كحدث مهم في التقويم الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي تماشياً مع التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على مجتمعنا، وتم تصميم هذه المبادرة المجتمعية لتشجيع أنماط الحياة الفعالة، وتعزيز الوعي بالفوائد الصحية لممارسة الرياضة، ومن الجميل أن نرى هذا الإقبال، كما نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من العدائين هذا العام».