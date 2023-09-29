شكرا لقرائتكم خبر عن العين تستضيف بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة السلة الثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف العين بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتجرى منافسات البطولة بعد 30 يوماً من الآن، في محيط استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية الرائعة، والصرح الرياضي الفخم.

ويتنافس أكبر نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين قبل نهائيات الجولة العالمية التي تقام في أوائل ديسمبر المقبل، ويشارك في البطولة مجموعة متميزة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، من الحاصلين على ميداليات أولمبية ونجوم محترفين مخضرمين وكذلك أبرز المواهب في رياضة كرة السلة، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفرق المتأهلة المشاركة في البطولة.

وانطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنمية هذه اللعبة وتيسير وصولها إلى المجتمع المحلي، فإنه يتيح فرصة المنافسة في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية إلى فرق الهواة من مختلف أنحاء الدولة للتسجيل في بطولة هذا العام والمنافسة على جوائز استثنائية، علماً بأن البطولة المجتمعية تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تؤكد استضافتنا البطولة في مدينة العين الساحرة التزامنا باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، التي تثبت مجدداً قدرتنا على التنظيم والاستضافة، في مختلف مناطق ومدن إمارة أبوظبي، واستعدادنا الكامل لتحقيق النجاحات، نحن نكرس، منذ سنوات، جهودنا لزيادة شعبية كرة السلة الثلاثية في أبوظبي، وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية».

من جانبه، قال إغناسيو سوريانو، مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، «سعداء بتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، خارج مدينة أبوظبي لأول مرة، وتحديداً في مدينة العين، إن علاقتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي تتطور باستمرار، لذلك يسرنا أيضاً أن نرى هذا التطور وانعكاساته على ازدهار رياضة كرة السلة الثلاثية في مختلف أنحاء العاصمة».