شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يهدي العرب برونزية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

واصل أحمد المنصوري درّاج منتخبنا الوطني، كتابة فصول تاريخية في مسيرة تمثيل الوطن، والدرّاجة الإماراتية على وجه الخصوص، حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة «المضمار» بالنسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية ال19 بهانغتشو الصينية، التي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر/ أيلول إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية.

وتعد ميدالية المنصوري الأولى للإمارات، والعرب، على مدار دورات الألعاب الآسيوية بمسابقة المضمار عقب ميدالية الدراج العراقي سليم شناتي عام 1978 بالنسخة السابعة في العاصمة التايلاندية بانكوك في سباق الفردي العام اختصاص «الطريق».

وحقق المنصوري برونزية المركز الثالث بمسابقة الأمنيوم برصيد 131 نقطة ليرتفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، لينجح بعد عام تقريباً من حصد أول ذهبية للإمارات في دورات ألعاب التضامن الإسلامي في قونية 2022، في تسجيل إنجاز آخر فريد من نوعه للرياضة الإماراتية والعربية.

وتوج كوبوكي كازوشيجي بالميدالية الذهبية لسباق الأمنيوم برصيد 178 نقطة، فيما توج الدراج ليونج كا يو من هونغ كونغ بالميدالية الفضية برصيد 143 نقطة.

وأكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، يوسف ميرزا، أن الدراج أحمد المنصوري كتب تاريخاً جديداً لرياضة الدراجات الهوائية العربية بتحقيقه أول ميدالية للإمارات في سباقات المضمار بدورة الألعاب الآسيوية، وقال: «قدم المنصوري أداء قوياً استحق من أجله الفوز بالميدالية البرونزية في سباق المضمار، مؤكداً بذلك المستويات القوية لدرّاجينا في المحافل الرياضية الكبرى والسمعة الطيبة التي تحظى بها رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات».

واستمرت صدارة الإمارات للمركز الأول عربياً في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم السادس برصيد 6 ميداليات ملونة، حيث تحتل الإمارات المركز ال16 بالجدول الذي تتصدّره الصين الدولة المستضيفة للحدث، بإجمالي 160 ميدالية بواقع 85 ذهبية، و49 فضية، و26 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 79 ميدالية، بواقع 21 ذهبية، و20 فضية، و38 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 73 ميدالية، بواقع 18 ذهبية، و29 فضية، و26 برونزية، فيما حلت قطر في المركز ال17 بإجمالي 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، والكويت في المركز ال19 بإجمالي 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، والأردن في المركز ال23 بإجمالي 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز ال25 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز ال30 بميدالية برونزية واحدة.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة السلة في ثاني مباراة على التوالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 59–49، فيما حلت ناتالي لانكيستير فارسة منتخبنا الوطني في المركز ال12 بمسابقة الفردي لرياضة الترويض برصيد 65.680 نقطة، كما خسر سلطان النعيمي ملاكم منتخبنا الوطني من نظيره الباكستاني رشيد زهيب ضمن منافسات دور ال16 في مسابقة وزن 52 كغم.

وحلت سبّاحة منتخبنا مهرة الشحي في المركز الثامن بمسابقة 50 متر حرة بزمن 30.66 ثانية ويتبقى لمنتخبنا الوطني للسباحة في الدورة سباقا 50 متر فراشة للسباحة ميرة الشحي، و50 متر صدر للسبّاح عمر الحمادي، فيما حقق أحمد الأميري رامي منتخبنا المركز ال35 برصيد 567 نقطة في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار.

ويخوض منتخب المبارزة، اليوم الجمعة، مسابقة الفرق الأيبيه للرجال، إذ يشارك كل من خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبد الله الحمادي، وعمران البلوشي.

ويواصل منتخب الرماية مشواره في دورة الألعاب الآسيوية، اليوم الجمعة، بمسابقة المسدس 10م سيدات من خلال الرامية غاية شهيل، كما تخوض الرامية رفقة أحمد الأميري رامي منتخبنا الوطني التدريب الرسمي لمسابقة «مكس» مسدس 10م، فيما يخوض كل من يحيى المهيري، ووليد العرياني، وعائشة إلياسي التدريب الرسمي لمسابقة «التراب» سيدات ورجال.

ويستهل منتخبنا الوطني للشطرنج مسابقة الفرق، اليوم الجمعة، إذ يشارك كل من عنود بشكردي، وروضة السركال، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني.

ويواصل منتخبنا الوطني للجولف مسيرته في الدورة من خلال مسابقتي الفردي والفرق، التي تبلغ عدد جولات كلٍ منهما 4 جولات، ويمثل منتخب الإمارات للجولف الثلاثي محمد سكيك وأحمد سكيك وراشد الجسمي، فيما يواصل منتخبنا الوطني للدراجات مشواره بالدورة من خلال مشاركة زهرة حسين في سباق الأمنيوم للسيدات.

ويفتتح منتخبنا الوطني للترايثلون مشواره، اليوم الجمعة، بمسابقة فردي الرجال والتي يخوضها الثنائي سعود الزعابي ومحمد الغافلي، فيما تستهل هناء النابلسي لاعبة منتخب الترايثلون مشوارها، غداً السبت، في مسابقة فردي السيدات.