اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - كلباء 17:20

بني ياس - الإمارات 17:20

شباب الأهلي - الوحدة 20:00

أبطال إفريقيا

بيراميدز - بارتيوريتيك 19:00

الأهلي - سانت جورج 20:00

- إشبيلية 23:00

الدوري البرتغالي

بنفيكا - بورتو 23:15

الدوري السعودي

الفيحاء - الاتحاد 19:00

الهلال - الشباب 22:00

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