الامارات | «كاسر الأمواج» يستضيف سباق «الإبحار الشراعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق «الإبحار الشراعي» الداخلي في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي، في فئة الشراع الحديث لفئتي «الأوبتمست» و«الليزر».

وشهد السباق مشاركة 20 متسابقاً من الذكور والإناث بالفئات العمرية المختلفة، استعداداً لبطولة الإمارات للشراع الحديث في أكتوبر المقبل بأبوظبي.

وأكد رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، أن السباق يصب في مصلحة المسار الرياضي التطويري، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء قدرات الطلبة التنافسية، وإكسابهم مهارات القيادة التي تمكنهم من دخول أجواء المنافسات المقبلة بجاهزية كبيرة.