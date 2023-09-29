الامارات | «الزعيم» يقهر «الملك».. وعودة النصر بـ «الكعب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع العين انتصاراته وتمكن من تحقيق الفوز الرابع على التوالي أمس، على حساب مضيفه الشارقة، بعد تغلبه عليه 3-2 خلال الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين ليتصدر العين بالعلامة الكاملة. وكان العين البادئ بالتسجيل عن طريق سفيان رحيمي، إثر تسديدة أرضية مباغته من داخل الصندوق، استقرت على يمين الحارس«41». لكن البرازيلي، كايو تمكن من إدراك التعادل مستثمراً خطأ من بندر الأحبابي، وانفرد بالمرمى ليضع الكرة على يمين الحارس «45+5».

ومنح لابا كودجو، العين التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني، من كرة مرتدة من الحارس عادل الحوسني، بعد تسديدة عبدالله تراوري، ليُكملها في المرمى «50».

وأضاف بعدها كايو الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، من تسديدة مباغتة من منطقة بعيدة، خدعت حارس العين واستقرت على يمينه «55».

وعاد العين ليتقدم للمرة الثالثة عن طريق البديل جوناتاس من هجمة مرتدة مُعاكسة وصلت إلى رحيمي، وأنقذها الحارس لترتد للاعب البرازيلي، الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه «66».

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في كل تفاصيلها، إذ تمكن الشارقة من أن تكون له الأفضلية في البداية، خصوصاً بعد النزول الاضطراري لكايو بديلاً للوان بيريرا، فأثر بشكل إيجابي في هجوم الشارقة، وأحدث ارتباكاً واضحاً في دفاع العين، الذي تأثر في أكثر من مناسبة، كان أبرزها رأسية المدافع عبدالله الغانم، وارتدت من عارضة العين. وفي الوقت الذي تحسن أداء الفريق الضيف، تعرض مدافعه كوامي أتواني للبطاقة الصفراء الثانية، إثر خطأ في حق مهاجم الشارقة ماريغا، ليضطر فريقه إلى إكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 37، ورغم ذلك نجح في العودة بالنقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية، حقق النصر أول انتصار له هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين على حساب حتا، بثلاثة أهداف دون ردّ. وأنهى النصر، الشوط الأول متقدماً، عن طريق كل من الإيطالي مانولو غابياديني، «41» بهدف بالكعب، والمغربي عادل تاعرابت «45+5» من ضربة جزاء، ثم عاد غابياديني وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه «90+3».

• العين انتزع الفوز من ملعب الشارقة، رغم خوضه المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 37.