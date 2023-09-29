بطولة البرازيل: مانو مينيزيس مدربا لكورينثيانس للمرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو: أعلن نادي كورينثيانس البرازيلي لكرة القدم الخميس تعاقده مع المدرب مانو مينيزيس في ثالث مغامرة له مع الفريق، بدلاً من فاندرلي لوكسمبورغو المقال من منصبه غداة التعادل السلبي امام فورتاليزا في نصف نهائي مسابقة سودأميركانا.

ووقّع مينيزيس عقدا حتى نهاية 2025، على أن يستهل مهامه مع فريقه القديم الجديد الذي اشرف عليه بداية بين 2008 و2010 وثم عام 2014 خلال ديربي باوليستا أمام ساو باولو على ملعب مورومبي في الدوري السبت، حسب ما أفاد كورينثيانس في بيان.

وهي التجربة الثالثة لمينيزيس مع كورينثيانس الذي يعاني من ضائقة مالية منذ سنوات ولم ينجح في الفوز بلقب كبير منذ عام 2017، حين ظفر بلقبه السابع في الدوري البرازيلي.

وكان المدرب البالغ 61 عاما الخيار الثاني لمجلس إدارة كورينثيانس الذي كان يأمل في إغراء تيتي، معبود جماهير النادي ومدرب البرازيل خلال نهائيات كأس العالم 2018 و2022، حسب ما ذكرت الصحف المحلية. ومن المنتظر أن ينضم الأخير إلى فلامنغو نادي ريو ليحل بدلا من الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي أصبح رحيله وشيكاً بعد سلسلة من النتائج السيئة، مرة أخرى حسب ما افادت الصحافة البرازيلية.

ويواجه مينيزيس الذي اقيل من تدريب إنترناسيونال بورتو أليغري في يوليو/تموز الماضي، تحدي الفوز بأول لقب في مسابقة سودأميركانا والحؤول دون هبوط نادي باوليستا، الأكثر نجاحا في البرازيل، إلى الدرجة الثانية.

وتعادل كورينثيانس على أرضه أمام مواطنه فورتاليزا 1 1 الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لسودأميركانا، لتتم اقالة لوكسمبورغو. وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.