شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعيد حسام حسن للتشكيل الأساسى لسموحة أمام المقاولون العرب بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على إعادة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للتشكيل الأساسى فى مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وغاب حسام حسن عن تشكيل سموحة الرسمى فى أول جولتين أمام الجونة وبلدية المحلة، بعد معاناته من شد فى العضلة الضامة ليفضل أحمد سامى إبعاده عن مباراة الجونة فى الجولة الأولى، ثم الدفع به بديلا فى مباراة بلدية المحلة فى الجولة الثانية.

واطمأن أحمد سامى على جاهزية حسام حسن بشكل كامل بعدما شارك فى المباراة الأخيرة، ليستقر على الدفع به فى التشكيل الأساسى أمام المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.