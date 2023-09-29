شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يتحدث عن ثلاثية الإسماعيلى فى شباك زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حمدي النقاز ظهير أيمن الإسماعيلي عن سعادته بهذا الانتصار الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

واضاف التونسي في تصريحات تليفزيونية:”الإسماعيلي يضم لاعبين مميزين من أصحاب الخبرات والناشئين الواعدين وتحت قيادة جهاز فني كبير بقيادة إيهاب جلال”.

وأنهى تصريحاته :”كان هدفنا الاغلى هو إسعاد جماهيرنا العظيمة التي قدمت مشهد مميز أمام زعيم الثغر“.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التحضير لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويراقب إيهاب جلال الأهلى في مواجهة سان جورج الإثيوبي من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبيه والبحث عن ثغرة لحصد النقاط الثلاثة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواحهة الأهلى يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.