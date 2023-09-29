بطولة البرازيل: فلامنغو "الأكثر شعبية" يقيل مدربه سامباولي

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو: أقال فلامنغو، النادي الاكثر شعبية في البرازيل، مدربه الارجنتيني خورخي سامباولي من منصبه بعد خمسة أشهر من توليه مهامه الفنية.

وقال فلامنغو في رسالة عبر منصة اكس (تويتر سابقًا) الخميس "لم يعد المدرب خورخي سامباولي وجهازه الفني على رأس الفريق +الأحمر والأسود+"، من دون ان يكشف مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالتمني للمدرب الأرجنتيني "الحظ السعيد في باقي مسيرته".

وسينال سامباولي (63 عامًا) مبلغ 1.8 مليون يورو حسب شروط عقده وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وذلك مقابل إنهاء عقده الذي كان من المرجح أن يستمر حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2024.

وسيخلف تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، سامباولي في قيادة الفريق.

وواجه سامباولي حملة انتقادات واسعة في الاسابيع الاخيرة بعد الخروج من الدور السادس عشر لمسابقة كوبا ليبرتادوريس على يد أولمبيا الباراغوياني، إضافة الى نتائجه المتواضعة في الدوري المحلي حيث يحتل فلامنغو المركز السابع بفارق 11 نقطة عن بوتافوغو المتصدر.

وأنهت الخسارة في نهائي كأس البرازيل الاحد امام ساو باولو (1-2 باجمالي المباراتين) مشوار سامباولي في النادي البرازيلي، حيث فقد فلامنغو حظوظه فعليًا بالظفر بأي لقب خلال العام الحالي.

وهذه التجربة الثالثة لسامباولي في نادٍ برازيلي، بعد سانتوس (2019) وأتلتيكو مينيرو (2020-2021).

وكان سامباولي اقيل ايضًا من تدريب إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي بعد خمسة أشهر من توليه مهامه، في ثاني تجربة له مع النادي الأندلسي بعد موسم 2016-2017، وكانت له تجارب اخرى مع مرسيليا الفرنسي (2021-2022)، إضافة الى تدريب منتخبي تشيلي (2012-2016) الذي قاده الى لقب مسابقة كوبا أميركا عام 2015 والارجنتين (2017-2018).