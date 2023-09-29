الامارات | كلوب يحدد هوية خليفة محمد صلاح في ليفربول.. لاعب من الدوري الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن تحديد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، ملامح الصفقة الهجومية التي يمكن لها خلافة نجم "الريدز" المصري محمد صلاح في حال رحيله، خصوصاً بعد ارتبط اسم صلاح بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط الاهتمام المتزايد من نادي اتحاد جدة السعودي.

وأشارت التقارير الصحافية، إلى أن اتحاد جدة، سيواصل محاولاته يناير المقبل، في أقناع إدارة ليفربول التخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن "سبورت بيلد الألمانية"، إن: "مدرب ليفربول كلوب يرغب في تعاقد النادي مع دونيل مالين لاعب بوروسيا دورتموند"، مشيرةً إلى أن: "كلوب يرى في مالين دعماً جيداً لمحمد صلاح، أو حتى أن يكون خليفته في ليفربول على المدى الطويل".

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف ليفربول قرابة 52 مليون جنيه إسترليني، نظراً لأن مالين مرتبط بعقد مع دورتموند حتى يونيو 2026.

ويذكر أن مالين البالغ من العمر 24 عاماً، سجل أربعة أهداف، وساهم في صناعة هدفين أخرين، في أول سبع مباريات خاضها مع فريقه دورتموند.